Час-Тайм. Потрібно оприлюднити докази підготовки переворту – експерти

В ефірі Час-Тайм. Експерти застерігають – «переворт» міг би стати виправданням для Російської агресії. Блінкен та Столтенберг обговорили нетипову військову активність Росії на кордоні з Україною; Зеленський назвав повідомлення «частиною кампанії інформаційного залякування.» Сполучені Штати запроваджують нові обмеження для авіперельотів через поширення нового небезпечного штаму вірусу ОМІКРОН. Що відбувається із цінами на бензин у США? Виставка для душі: колекція портретів котів зі всього світу.