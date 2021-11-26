Байден схвильований ситуацією в Україні і розмовами про "переворот". Відео

Президент США Джо Байден висловив занепокоєння через заяву про можливість державного перевороту в Україні. “Мене це хвилює. Дивіться, ми підтримуємо територіальну цілісність України, ми підтримуємо їхню здатність управляти своєю державою”, - зазначив у п’ятницю президент Сполучених Штатів під час розмови з журналістами. На питання, чи буде він обговорювати цю ситуацію із президентом України Володимиром Зеленським, Джо Байден відповів: “З великою вірогідністю”.