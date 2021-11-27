Студія Вашингтон. Небезпека нового штаму ОМІКРОН - подробиці
Сьогодні у Студії Вашингтон. Сполучені Штати запроваджують нові обмеження для авіперельотів через поширення нового небезпечного штаму вірусу ОМІКРОН. Експерти застерігають – «переворт» в Україні міг би стати виправданням для російської агресії. Блінкен та Столтенберг обговорили нетипову військову активність Росії на кордоні з Україною.
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