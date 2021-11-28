Президент Байден стежить за ситуацією зі штамом «Омікрон» - Білий дім

Президента Джо Байдена було поінформовано про останні події, пов'язані з новим штамом COVID-19 «Омікрон», повідомили в Білому домі в суботу. Про виявлені випадки зараження «Омікроном» в суботу, пише Рейтер, повідомили Великобританія, Німеччина та Італія.

В Білому домі кажуть, що керівництво органів охорони здоров'я та робоча група по COVID стежать за останніми новинами про “Омікрон” і постійно перебувають у контакті з представниками органів охорони здоров'я по всьому світу.

Віце-президентка Камала Гарріс сказала пресі в суботу, що адміністрація буде вдаватися до кроків в міру необхідності, коли її спитали про те, чи будуть введені нові обмеження на подорожі. «Поки що ми зробили все, що вважаємо за необхідне», - сказала Гарріс.

«Омікрон» вперше було виявлено у Південній Африці цього тижня. У результаті багато країн, включаючи США, ввели обмеження на поїздки до ПАР та ще як мінімум сім інших південноафриканських країн.

У США новий штам поки що не було виявлено. Проте доктор Ентоні Фаучі, головний медичний радник Білого дому сказав у суботу в інтерв'ю телеканалу NBC Weekend TODAY: «Я не здивуюсь, якщо це сталося».

"Коли ви маєте справу з вірусом, який демонструє такий ступінь заразності, і вже є випадки, пов'язані з мандрівниками, зареєстровані в Ізраїлі, Бельгії та інших місцях, коли ви маєте справу з таким вірусом, то практично завжди він проникає всюди", - заявив Фаучі.

В матеріалі використані джерела Рейтер.

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