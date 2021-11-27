Штами "Омікрон" та "Дельта" по-різному небезпечні - експерт

Штам COVID-19 "Дельта" та нововиявлений штам "Омікрон" мають різні основні ризики. Про це під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном заявив головний медик країни Кріс Вітті.

"Штам "Дельта" в основному просувався за рахунок здатності швидко поширюватись, але менше занепокоєння викликала його здатність уникати вакцин, - заявив Вітті. - В теперішньому [штамі "Омікрон"] що нас примушує діяти швидко, так це теоретична можливість ймовірного уникнення вакцин".

Джонсон також відзначив, що про новий штам "Омікрон", виявлений в Африці, ще небагато відомо, але "видається, що "Оміркон" поширується дуже швидко і серед тих, хто пройшов подвійну вакцинацію".

У Великій Британії було виявлено два випадки заражень новим штамом. Після повідомлень про новий штам, починаючи з п'ятниці деякі європейські країни ввели обмеження на подорожі з країн регіону. США також обмежили подорожі до низки африканських країн.

Основні компанії-виробники вакцин від COVID-19 заявили, що вже почали працювати з новим небезпечним штамом коронавірусу і вивчати необхідність адаптації вакцини.

В п'ятницю Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що новий штам викликає занепокоєння і дала йому назву "Омікрон". Цей штам може поширюватись швидше, ніж інші, йдеться у висновку, оприлюдненому за результатами засідання експертів ВООЗ у п'ятницю. Він містить значну частину мутацій, які дозволяють йому легше проникати до клітин людини, говорять експерти.

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