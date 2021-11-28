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Робота для колишніх ув’язнених: Емігрант з України будує дизайнерські меблі та працевлаштовує засуджених. Відео

  • Голос Америки
Робота для колишніх ув’язнених: Емігрант з України будує дизайнерські меблі та працевлаштовує засуджених. Відео
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Робота для колишніх ув’язнених: Емігрант з України будує дизайнерські меблі та працевлаштовує засуджених. Відео

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Понад шістсот тисяч американців щороку виходять на волю відбувши покарання у штатних та федеральних в’язницях. За три роки половина з них повертається за ґрати. Кримінальне минуле заважає, поміж іншого, знайти стабільну та добре оплачувану роботу. Чимало організацій допомагає таким людям. Одну з них, заснував у Сан-Франциско емігрант з України. Уродженець Одеси створив мебельну компанію, і наймає на роботу колишніх ув’язнених.

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