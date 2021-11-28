Штам "Омікрон" - останні дані

Представники органів охорони здоров'я Нідерландів повідомили в неділю, що у 13 осіб, які нещодавно прибули до країни з ПАР, виявлено новий варіант коронавірусу – «Омікрон».

Пасажири були частиною групи з 61 людини, які прибули до Амстердама у п'ятницю, чий тест на коронавірус дав позитивний результат.

Про це стало відомо незабаром після того, як Австралія повідомила, що два випадки цього варіанту було виявлено у пасажирів, які нещодавно прибули до Сіднея.

«Омікрон» став п'ятим штамом коронавірусу, який ВООЗ віднесла до тих, що викликають занепокоєння. Він був вперше виявлений останніми тижнями в ПАР, де спостерігається експотенційне зростання захворюваності на COVID-19.

У цьому штамі в спайковому білку вірусу виявлено близько 30 мутацій, і вчені стурбовані тим, що деякі з них, можливо, полегшують передачу вірусу. Проте вчені поки не знають, чи є «омікрон» заразнішим чи небезпечнішим штамом.

Випадки зараження цим штамом також виявлено в Ізраїлі, Гонконгу та деяких європейських країнах.

Багато країн, включаючи США, Канаду, Бразилію та держави ЄС, обмежили або заборонили в'їзд із південноафриканських країн.

Президент США Джо Байден був проінформований про останні події, пов'язані з новим штамом COVID-19 «омікрон», повідомили у Білому домі у суботу.

Уряд ПАР назвав запроваджені обмеження «поспішними» і висловив занепокоєння щодо їхнього впливу на бізнес.

У США новий штам поки що не було виявлено. Однак Ентоні Фаучі, головний медичний радник Білого дому, сказав у суботу в інтерв'ю телеканалу NBC Weekend TODAY: «Я не здивуюся, якщо це сталося».

Приблизно 35% дорослого населення ПАР вакциновано. Цей показник ще нижчий у багатьох інших африканських країнах.

Експерти в галузі охорони здоров'я раніше попереджали, що нерівність у розподілі вакцин може створити ґрунт для мутацій вірусу.

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