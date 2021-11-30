Студія Вашингтон. Штам Омікрон – новини, заяви у США

Сьогодні в Студії Вашингтон. Президент США Джо Байден заявив, що новий штам вірусу Ковід-19 - ОМІКРОН - "викликає занепокоєння, але не є приводом для паніки". Світову спільноту останній тиждень окрім пандемії турбує загострення на кордонах України з півночі. В коментарях Голосу Америки західні експерти наполягають, що лише жорстка реакція Заходу може змусити Росію відмовитися від планів подальшої агресії. Посли країн "Великої Сімки" закликали вчасно обрати нового очільника Національного антикорупційного бюро України.