Час-Тайм. Засідання НАТО. Заяви про Україну, Росію, Білорусь -головне
В ефірі Час-Тайм. У Ризі розпочалось засідання міністрів закордонних справ країн НАТО. Держсекретар США заявив, що будь-яка подальша агресія Росії проти України "призведе до серйозних наслідків". Пряме включення з Риги. Білорусь оголосила про проведення спільних військових навчань з Росією. У Вашингтоні продовжують шукати варіанти, як запобігти ескалації, і як реагувати у разі вторгнення – подробиці. Очільник Каліфорнії підписав низку законів, які викликали запеклі суперечки в каліфорнійській громаді.
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