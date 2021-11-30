У Ризі, держсекретар США виступив за надання Києву усіх видів допомоги для посилення обороноздатності. Відео

Держсекретар США який прибув на засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО у Ризі заявив, що будь-яка подальша агресія Росії проти України "призведе до серйозних наслідків". У ході зустрічі у Ризі із президентом Латвії Еглісом Левітсом він заявив про серйозне занепокоєння Вашингтона з приводу накопичення військ Росії поблизу кордону України та виступив за надання Києву усіх видів допомоги для посилення обороноздатності. Як союзники та партнери України сприймають заяви президента Зеленського про так званий переворот, на переговорах у Ризі?