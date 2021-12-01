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Студія Вашингтон

СтудіяВашингтон.Блінкен-про наслідки для РФ у разі подальшої агресії

СтудіяВашингтон.Блінкен-про наслідки для РФ у разі подальшої агресії
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СтудіяВашингтон.Блінкен-про наслідки для РФ у разі подальшої агресії

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Сьогодні в Студії Вашингтон. У Ризі розпочалось засідання міністрів закордонних справ країн НАТО. В засіданні візьмуть участь міністри закордонних справ України та Грузії. Держсекретар США заявив, що будь-яка подальша агресія Росії проти України "призведе до серйозних наслідків". Білорусь оголосила про проведення спільних військових навчань з Росією біля свого південного кордону.

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