Блінкен заявив у Ризі, що союзники України в НАТО дали Кремлю чітко зрозуміти наслідки вторгнення Росії в Україну. Відео

У випадку нової агресії Росії проти України, США можуть застосувати нові дієві економічні інструменти проти Кремля. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час прес-конференції в середу. "Ми дали чітко зрозуміти Кремлю, що ми відповімо рішуче, в тому числі шляхом запровадження широкого кола дієвих економічних заходів, від яких ми утримувалися у минулому", - заявив головний дипломат США.