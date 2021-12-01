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Блінкен заявив у Ризі, що союзники України в НАТО дали Кремлю чітко зрозуміти наслідки вторгнення Росії в Україну. Відео

  • Голос Америки
Блінкен заявив у Ризі, що союзники України в НАТО дали Кремлю чітко зрозуміти наслідки вторгнення Росії в Україну. Відео
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Блінкен заявив у Ризі, що союзники України в НАТО дали Кремлю чітко зрозуміти наслідки вторгнення Росії в Україну. Відео

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У випадку нової агресії Росії проти України, США можуть застосувати нові дієві економічні інструменти проти Кремля. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час прес-конференції в середу. "Ми дали чітко зрозуміти Кремлю, що ми відповімо рішуче, в тому числі шляхом запровадження широкого кола дієвих економічних заходів, від яких ми утримувалися у минулому", - заявив головний дипломат США.

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