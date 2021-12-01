Час-Тайм. Як Захід реагуватиме у разі вторгнення Росії в Україну?

В ефірі Час-Тайм. США закликали Росію відвести війська від українського кордону. Держсекретар Блінкен пригрозив Москві "серйозними наслідками" у разі вторгнення. На які кроки готові піти союзники по НАТО задля того, щоб змінити напрямок дій Москви і запобігти новій агресії?