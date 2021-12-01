Пресмарафон Зеленського активізував дискусії про свободу слова в Україні: що кажуть медіаексперти і медіаюристи? 30 років тому відбувся Всеукраїнський референдум: спогади американця українського походження, який був спостерігачем.
Час-Тайм. Як Захід реагуватиме у разі вторгнення Росії в Україну?
Випуски
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листопад 30, 2021
Час-Тайм. Засідання НАТО. Заяви про Україну, Росію, Білорусь -головне
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листопад 29, 2021
Час-Тайм. Експерти – про варіанти відповіді на ескалацію з боку Росії
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листопад 26, 2021
Час-Тайм. Потрібно оприлюднити докази підготовки переворту – експерти
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листопад 25, 2021
Час-Тайм. До Чорного моря увійшов есмінець США - деталі
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листопад 24, 2021
Час-Тайм. Як в США реагують на нове напруження довкола України
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листопад 23, 2021
Час-Тайм. Чи розглядають США можливість відправки в Україну зброї?
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