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Час-Тайм. Як Захід реагуватиме у разі вторгнення Росії в Україну?

Час-Тайм. Як Захід реагуватиме у разі вторгнення Росії в Україну?
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Час-Тайм. Як Захід реагуватиме у разі вторгнення Росії в Україну?

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В ефірі Час-Тайм. США закликали Росію відвести війська від українського кордону. Держсекретар Блінкен пригрозив Москві "серйозними наслідками" у разі вторгнення. На які кроки готові піти союзники по НАТО задля того, щоб змінити напрямок дій Москви і запобігти новій агресії?

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