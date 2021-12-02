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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Як стримати Росію – заяви США, НАТО

Студія Вашингтон. Як стримати Росію – заяви США, НАТО
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Студія Вашингтон. Як стримати Росію – заяви США, НАТО

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Сполучені Штати закликали Росію відвести війська від українського кордону. Держсекретар анонсував, що погодив з західними партнерами нові економічні санкції проти Росії, які запровадять у разі нової агресії проти України. 30 років тому відбувся історичний референдум, результати якого підтвердили акт проголошення незалежності України. Розповідь американця українського походження, який був спостерігачем на цьому референдумі.

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