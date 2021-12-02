Час-Тайм. Що Блінкен сказав Лаврову та чого чекати далі?

В ефірі Час-Тайм. Російська агресія та скупчення російських сил на кордоні з Україною продовжує бути однією з голосних тем міжнародної політики. Держсекретар США Ентоні Блінкен сьогодні мав нагоду особисто передати Сергію Лаврову застереження західних країн про кроки на противагу загрозі нового російського наступу на Україну. Заяви, подробиці. США запровадили третій раунд санкції проти режиму Лукашенка. Історії білоруських біженців, які знайшли тимчасовий прихисток у Польщі. У Сенаті США тривають гарячі дебати щодо ухвалення оборонного бюджету-2022: серед дискусійних питань зокрема є і протидія Північному потоку-2. У Нью-Йорку засвітили найвідомішу ялинку країни.