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«Ніжні велетні»: як американські благодійники рятують гігантських коней від забою. Відео

«Ніжні велетні»: як американські благодійники рятують гігантських коней від забою. Відео
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«Ніжні велетні»: як американські благодійники рятують гігантських коней від забою. Відео

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«Ніжні велетні»: як американські благодійники рятують гігантських коней від забою Коні-велетні – такі градіозно-великі і сильні, і водночас - геть беззахисні перед людською жорстокістю. Американська організація Draft Horse Rescue ось уже 17 років рятує господарських коней від недбальства, знущань і забою. Благодійники викупають їх із аукціонів, де на коней полюють покупці-кілери. Після тривалої реабілітації на фермі у Мериленді, лікування і перевиховання, ніжним велетням шукають нових турботливих господарів.

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