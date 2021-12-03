«Ніжні велетні»: як американські благодійники рятують гігантських коней від забою. Відео

«Ніжні велетні»: як американські благодійники рятують гігантських коней від забою Коні-велетні – такі градіозно-великі і сильні, і водночас - геть беззахисні перед людською жорстокістю. Американська організація Draft Horse Rescue ось уже 17 років рятує господарських коней від недбальства, знущань і забою. Благодійники викупають їх із аукціонів, де на коней полюють покупці-кілери. Після тривалої реабілітації на фермі у Мериленді, лікування і перевиховання, ніжним велетням шукають нових турботливих господарів.