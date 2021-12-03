Час-Тайм. Як Байден планує відбити бажання Путіна напасти на Україну?
В ефірі Час-Тайм. Білий Дім розробляє пакет заходів, щоби Путіну було надзвичайно складно втілити у життя плани чергового нападу на Україну. Про це заявив президент Джо Байден. Спільна протидія Кремлю через економічні і дипломатичні важелі - найкращий спосіб стримати агресію Путіна, - генерал Бен Годжес. Будапештський меморандум: чи мав Київ можливість залишитися у клубі ядерних держав, та чи можна зараз використати меморандум для перемовин з Росією? Чи будуть вироки у справах Майдану? Імунізація та відвідини Санта Клауса: як у деяких штатах відновлюють важливу для дітлахів різдвяну традицію.
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