Студія Вашингтон. Як протидіяти Кремлю? Погляд генерала США
Сьогодні в Студії Вашингтон. Білий Дім розробляє пакет заходів, щоби Путіну було надзвичайно складно втілити у життя плани чергового нападу на Україну. Про це заявив президент Джо Байден. Спільна протидія Кремлю через економічні і дипломатичні важелі - найкращий спосіб стримати агресію Путіна - вважає генерал Бен Годжес. Імунізація та відвідини Санта Клауса: як у деяких штатах відновлюють важливу для дітлахів різдвяну традицію.
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