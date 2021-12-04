Студія Вашингтон. Як протидіяти Кремлю? Погляд генерала США

Сьогодні в Студії Вашингтон. Білий Дім розробляє пакет заходів, щоби Путіну було надзвичайно складно втілити у життя плани чергового нападу на Україну. Про це заявив президент Джо Байден. Спільна протидія Кремлю через економічні і дипломатичні важелі - найкращий спосіб стримати агресію Путіна - вважає генерал Бен Годжес. Імунізація та відвідини Санта Клауса: як у деяких штатах відновлюють важливу для дітлахів різдвяну традицію.