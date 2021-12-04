Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News

Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Як протидіяти Кремлю? Погляд генерала США

Студія Вашингтон. Як протидіяти Кремлю? Погляд генерала США
Embed
Студія Вашингтон. Як протидіяти Кремлю? Погляд генерала США

No media source currently available

0:00 0:05:00 0:00
Direct link

Сьогодні в Студії Вашингтон. Білий Дім розробляє пакет заходів, щоби Путіну було надзвичайно складно втілити у життя плани чергового нападу на Україну. Про це заявив президент Джо Байден. Спільна протидія Кремлю через економічні і дипломатичні важелі - найкращий спосіб стримати агресію Путіна - вважає генерал Бен Годжес. Імунізація та відвідини Санта Клауса: як у деяких штатах відновлюють важливу для дітлахів різдвяну традицію.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG