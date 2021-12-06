Час-Тайм. Білий Дім - про очікування від розмови Байдена і Путіна

В ефірі Час-Тайм. Україна буде головною темою віртуальної зустрічі президентів Байдена та Путіна у вівторок, - прес-секретарка Білого Дому. Чого очікувати від розмови президентів та якими, на думку експертів, можуть бути її наслідки для України? Україна не має кращого партнера, ніж США, – такими словами американські військові привітали ЗСУ з 30 річницею. Сьогодні вступають у дію нові обмеження подорожей до США у зв’язку з розповсюдженням нового штаму коронавірусу Омікрон. Що кажуть науковці та оглядачі? За два роки COVID-19 вплинув на роботу, здоров'я, стиль життя і настрої людства, зокрема, й те, як господарі називали своїх нових домашніх улюбленців.