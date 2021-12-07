7 грудня - 80 роковини нападу японців у Другій Світовій війні на Перл Гарбор. Від бажання померти до навчання у престижному університеті: історія ветерана.
Час-Тайм. Подробиці розмови Байдена та Путіна – Білий Дім
Випуски
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грудень 06, 2021
Час-Тайм. Білий дім - про очікування від розмови Байдена і Путіна
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грудень 02, 2021
Час-Тайм. Що Блінкен сказав Лаврову та чого чекати далі?
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грудень 01, 2021
Час-Тайм. Як Захід реагуватиме у разі вторгнення Росії в Україну?
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листопад 30, 2021
Час-Тайм. Засідання НАТО. Заяви про Україну, Росію, Білорусь -головне
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листопад 29, 2021
Час-Тайм. Експерти – про варіанти відповіді на ескалацію з боку Росії
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