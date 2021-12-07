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Час-Тайм. Подробиці розмови Байдена та Путіна – Білий Дім

Час-Тайм. Подробиці розмови Байдена та Путіна – Білий Дім
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Час-Тайм. Подробиці розмови Байдена та Путіна – Білий Дім

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В ефірі Час-Тайм. Відеорозмова президентів Байдена та Путіна тривала понад 2 години. Україна була однією з головних тем спілкування лідерів. Європейські країни - союзники США висловили повну солідарність з Вашингтоном у вимогах до Росії припинити ескалацію напруженості з Україною.

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