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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Деталі відеорозмови Байдена та Путіна

Студія Вашингтон. Деталі відеорозмови Байдена та Путіна
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Студія Вашингтон. Деталі відеорозмови Байдена та Путіна

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Відеорозмова президентів Байдена та Путіна тривала понад 2 години. Україна була однією з головних тем спілкування лідерів. Деталі віртуальної зустрічі президентів.

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