Час-Тайм. Байден поділився деталями розмови з Путіним. Реакції у США
В ефірі Час-Тайм. Білий Дім оприлюднює додаткові подробиці змісту розмови між президентами Джо Байденом та Володимиром Путіним. Що про розмову каже президент Байден та як у Білому Домі оцінюють ці переговори? Американські міжнародні оглядачі та політики: жорсткі слова Вашингтон мусить негайно підкріпити діями - підтримавши Україну економічно та військово. Загрозу російського вторгнення в Україну повністю не знято, але, завдяки переговорам Байдена з Путіним її вдалося послабити, - заявляють українські експерти.
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