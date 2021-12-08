В Україні сподіваються: після розмови президентів США-Росії, можна, бодай тимчасово, зітхнути з полегшенням. Відео

Чи стане меншою загроза російського нападу? Мабуть, це основне запитання, відповідь на яке шукали українці, спостерігаючи за переговорами Путін – Байден. І хоч небагато відомо про те, що під час двогодинної відеоконференції президент США казав президентові Росії і що той йому відповідав, в Україні сподіваються: після цієї розмови можна, бодай тимчасово, зітхнути з полегшенням