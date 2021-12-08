Як представники обох партій США - демократи і республіканці оцінили вчорашню розмову президентів? Відео

Білий дім оприлюднив додаткові подробиці змісту розмови між президентами Джо Байденом та Володимиром Путіним, яка відбулася у режимі відео конференції напередодні. Байден заявив, що у Путіна не має лишитися жодних сумнів про наслідки, які чекатимуть на Росію у разі нового вторгення в Україну. Як представники обох партій США - демократи і республіканці оцінили вчорашню розмову президентів?