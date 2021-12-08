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Як представники обох партій США - демократи і республіканці оцінили вчорашню розмову президентів? Відео

Як представники обох партій США - демократи і республіканці оцінили вчорашню розмову президентів? Відео
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Як представники обох партій США - демократи і республіканці оцінили вчорашню розмову президентів? Відео

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Білий дім оприлюднив додаткові подробиці змісту розмови між президентами Джо Байденом та Володимиром Путіним, яка відбулася у режимі відео конференції напередодні. Байден заявив, що у Путіна не має лишитися жодних сумнів про наслідки, які чекатимуть на Росію у разі нового вторгення в Україну. Як представники обох партій США - демократи і республіканці оцінили вчорашню розмову президентів?

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