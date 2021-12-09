Студія Вашингтон. Як у США оцінюють переговори Байдена і Путіна

Сьогодні в Студії Вашингтон. Президент Джо Байден поділився деталями своєї розмови з російським президентом напередодні і заявив що у Володимира Путіна не має лишитися жодних сумнівів про наслідки, які чекатимуть на Росію у разі нового вторгнення в Україну. Заступниця Держсекратаря США Вікторія Нуланд розповіла на слуханнях у Сенаті, як саме США координують свої дії з європейськими партнерами. Міжнародні оглядачі: жорсткі слова Вашингтон мусить негайно підкріпити діями - підтримавши Україну економічно та військово.