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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Як у США оцінюють переговори Байдена і Путіна

Студія Вашингтон. Як у США оцінюють переговори Байдена і Путіна
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Студія Вашингтон. Як у США оцінюють переговори Байдена і Путіна

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Президент Джо Байден поділився деталями своєї розмови з російським президентом напередодні і заявив що у Володимира Путіна не має лишитися жодних сумнівів про наслідки, які чекатимуть на Росію у разі нового вторгнення в Україну. Заступниця Держсекратаря США Вікторія Нуланд розповіла на слуханнях у Сенаті, як саме США координують свої дії з європейськими партнерами. Міжнародні оглядачі: жорсткі слова Вашингтон мусить негайно підкріпити діями - підтримавши Україну економічно та військово.

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