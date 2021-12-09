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Час-Тайм. Розмова Байдена і Зеленського: подробиці, реакції

Час-Тайм. Розмова Байдена і Зеленського: подробиці, реакції
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Час-Тайм. Розмова Байдена і Зеленського: подробиці, реакції

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В ефірі Час-Тайм. Розмова президента США Джо Байдена з президентом України Володимиром Зеленським: подробиці, як реагують у Вашингтоні, європейських столицях та Києві. До Дня боротьби з корупцією в світі, США запровадили санкції проти двох колишніх високопосадовців України.

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Президент Байден відкрив перший організований Білим Домом саміт із питань розвитку демократії у світі.

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