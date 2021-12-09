Президент Байден відкрив перший організований Білим Домом саміт із питань розвитку демократії у світі.
Час-Тайм. Розмова Байдена і Зеленського: подробиці, реакції
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грудень 08, 2021
Час-Тайм. Байден поділився деталями розмови з Путіним. Реакції у США
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грудень 07, 2021
Час-Тайм. Подробиці розмови Байдена та Путіна – Білий Дім
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грудень 06, 2021
Час-Тайм. Білий дім - про очікування від розмови Байдена і Путіна
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грудень 02, 2021
Час-Тайм. Що Блінкен сказав Лаврову та чого чекати далі?
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грудень 01, 2021
Час-Тайм. Як Захід реагуватиме у разі вторгнення Росії в Україну?
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