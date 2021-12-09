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Генеральна Асамблея ООН схвалила оновлену резолюцію щодо мілітаризації Криму, а також Чорного і Азовського морів. Відео

  • Голос Америки
Генеральна Асамблея ООН схвалила оновлену резолюцію щодо мілітаризації Криму, а також Чорного і Азовського морів. Відео
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Генеральна Асамблея ООН схвалила оновлену резолюцію щодо мілітаризації Криму, а також Чорного і Азовського морів. Відео

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«За» проголосувало 63 країни.

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