Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News

Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. США запровадили санкції проти двох українців

Студія Вашингтон. США запровадили санкції проти двох українців
Embed
Студія Вашингтон. США запровадили санкції проти двох українців

No media source currently available

0:00 0:05:00 0:00
Direct link

Сьогодні в Студії Вашингтон. Генеральна Асамблея ООН схвалила оновлену резолюцію щодо мілітаризації Криму, а також Чорного і Азовського морів. До Дня боротьби з корупцією в світі, США запровадили санкції проти двох колишніх високопосадовців України. Розмова Джо Байдена і Володимир Зеленського: що відомо.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG