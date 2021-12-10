Студія Вашингтон. США запровадили санкції проти двох українців

Сьогодні в Студії Вашингтон. Генеральна Асамблея ООН схвалила оновлену резолюцію щодо мілітаризації Криму, а також Чорного і Азовського морів. До Дня боротьби з корупцією в світі, США запровадили санкції проти двох колишніх високопосадовців України. Розмова Джо Байдена і Володимир Зеленського: що відомо.