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Час-Тайм. Міністри G7 координують зусилля у протидії російській агресії

Час-Тайм. Міністри G7 координують зусилля у протидії російській агресії
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Час-Тайм. Міністри G7 координують зусилля у протидії російській агресії

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В ефірі Час-Тайм. Байден, Бухарестська дев'ятка обговорили дестабілізуче накопичення військ Росії на українських кордонах та потребу у об'єднаній та рішучій позиції НАТО. Ймовірність переговорів ключових союзників по НАТО із Росією – реакції із Європи. Біловезька угода: Чи усвідомлювали лідери масштаби змін, які на них чекають? Вахтанг Кіпіані презентував книгу у США – інтерв’ю. Джен Псакі прокоментувала телефонну розмову Байдена із Зеленським

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