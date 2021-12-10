Час-Тайм. Міністри G7 координують зусилля у протидії російській агресії
В ефірі Час-Тайм. Байден, Бухарестська дев'ятка обговорили дестабілізуче накопичення військ Росії на українських кордонах та потребу у об'єднаній та рішучій позиції НАТО. Ймовірність переговорів ключових союзників по НАТО із Росією – реакції із Європи. Біловезька угода: Чи усвідомлювали лідери масштаби змін, які на них чекають? Вахтанг Кіпіані презентував книгу у США – інтерв’ю. Джен Псакі прокоментувала телефонну розмову Байдена із Зеленським
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грудень 07, 2021
Час-Тайм. Подробиці розмови Байдена та Путіна – Білий Дім
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Час-Тайм. Білий дім - про очікування від розмови Байдена і Путіна
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Час-Тайм. Що Блінкен сказав Лаврову та чого чекати далі?