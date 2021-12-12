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Згоряють на полі битви: У США нестача медичних працівників, які не витримують невпинного тиску пандемії. Відео

  • Голос Америки
Згоряють на полі битви: У США нестача медичних працівників, які не витримують невпинного тиску пандемії. Відео
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Згоряють на полі битви: У США нестача медичних працівників, які не витримують невпинного тиску пандемії. Відео

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Два роки тому, 12 грудня 2019 року світ дізнався про спалах невідомого вірусу у Китаї - вірусу, якому вдалося сповільнити життя усієї планети і який вже забрав життя щонайменше 5-ти мільйонів 200 тисяч її мешканців. Чи не найбільше вплив КОВІДу відчувають медичні працівники навколо світу, які буквально згорають під постійним фізичним та психологічним навантаженням. У США безпрецедентна кількість медиків пішла з професії, й лікарні відчувають дефіцит працівників.

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