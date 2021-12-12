США та ЄС виставлять Росії високу ціну, якщо вона обере військову ескалацію – Блінкен

США та ЄС єдині у підтримці України, написав у неділю у себе в Твіттері державний секретар США Ентоні Блінкен.

«Я зустрівся з Високим представником Євросоюзу (із закордонних справ) Жозепом Боррелем, ми обговорили нашу чудову співпрацю та небезпечне нарощування сил Росією. США та ЄС єдині у підтримці України та виставлять Росії високу ціну, якщо вона обере військову ескалацію», – йдеться у недільному дописі Блінкена.

Ентоні Блінкен взяв участь у дводенних зустрічах «Групи семи» цих вихідних у Ліверпулі, де крім іншого обговрювалось питання російської агресії проти України.

«На зустрічах міністрів у Ліверпулі члени «Групи семи» підтвердили їх непохитну відданість суверенітету та територіальній цілісності України. Ми стоїмо об’єднаними перед обличчям військового нарощування з боку Росії та агресивної риторики в бік України», - написав Блінкен.

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