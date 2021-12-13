У Нью-Йорку активістки Союзу українок Америки провели акцію, аби привернути увагу до останніх подій в Україні. Щонайменше 100 людей загинули внаслідок потужних торнадо, які прокотилися вісьмома американськими штатами. Окремі представники діаспори та експерти критикують законопроєкти Зеленського про множинне громадянство.
Час-Тайм. Що може зупинити Росію? Головне про зусилля США та Європи
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