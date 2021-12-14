Час-Тайм. Реакції США на санкції проти російської групи "Вагнер"

В ефірі Час-Тайм. Радник Тихановської: Київ має необхідний економічний вплив, який змусить Мінськ йти на поступки. Помічниця держсеркетаря США Карен Донфрід у Києві – подробиці. Як Білий дім планує боротися з омікроном, і що нового стало відомо про цей штам коронавірусу? Рух «антиваксерів»: чому в епоху пандемії ми втрачаємо здатність співпереживати і як додати людям людяності? День ліквідатора: як герої Чорнобиля зводять кінці з кінцями.