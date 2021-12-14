Радник Тихановської: Київ має необхідний економічний вплив, який змусить Мінськ йти на поступки. Відео

У коментарі Голосу Америки, радник Світлани Тихановської - Франак В'ячорка сказав, що є три інструменти впливу на режим Лукашенка: це позови до міжнародних судів, підтримка заходом громадянського суспільства та міжнародні санкції. Cанкції змушують білоруський режим йти на поступки та допомагають звільнити активістів, переконаний В'ячорка. Водночас називає нинішні європейські та американські санкції слабкими.