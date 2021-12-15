Час-Тайм. Зустріч Зеленського з Макроном, Шольцом – заяви, підсумки

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Лідери Росії і Китаю провели відеодзвінок - подробиці. Палата Представників просить Мін’юст США висунути кримінальні обвинувачення колишньому керівнику адміністрації Трампа Марку Медовсу. Президент США Джо Байден вирушив до Кентуккі. Міська рада Нью-Йорка проголосувала за те, аби дозволити не громадянам США, які проживають в мегаполісі, голосувати на муніципальних виборах. Все більше компаній у США пропонують ялинки в горщику в оренду.