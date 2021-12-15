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Час-Тайм. Зустріч Зеленського з Макроном, Шольцом – заяви, підсумки

Час-Тайм. Зустріч Зеленського з Макроном, Шольцом – заяви, підсумки
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Час-Тайм. Зустріч Зеленського з Макроном, Шольцом – заяви, підсумки

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В ефірі Час-Тайм. Нові попередження Росії від ЄС: якщо Москва піде на подальшу агресію проти України, на Росію чекатимуть "безпрецедентні заходи" у відповідь. Зеленський зустрівся із лідерами Німеччини і Франції на полях саміту Східного Партнерства – заяви та підсумки.

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