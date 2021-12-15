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Борис Джонсон: на Росію чекатиме надзвичайно жорсткий пакет економічних санкцій. Відео

  • Голос Америки
Борис Джонсон: на Росію чекатиме надзвичайно жорсткий пакет економічних санкцій. Відео
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Борис Джонсон: на Росію чекатиме надзвичайно жорсткий пакет економічних санкцій. Відео

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У Великій Британії готові накласти санкції, якщо Росія виявиться "настільки ірраціонально божевільною, щоб вторгнутися на суверенну територію України". Про це у середу заявив прем'єр-міністр Борис Джонсон. Він також додав, що "буде підтримка України...неминуче буде нарощування сил НАТО у регіонах на периферії." У Європейський Союзі також сьогодні заявили про готовність разом із Великою Британією і США посилити санкції і вдатися до «небувалих заходів» проти Москви, якщо Росія піде на подальшу агресію щодо України.

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