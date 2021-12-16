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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Джо Байден відвідує штат Кентуккі

Студія Вашингтон. Джо Байден відвідує штат Кентуккі
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Студія Вашингтон. Джо Байден відвідує штат Кентуккі

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Президент США Джо Байден в середу вирушив до Кентуккі, штату, який найбільше постраждав від серії потужних торнадо минулих вихідних. Ялинка – невід’ємний атрибут Різдва для 90 мільйонів американських родин. Все більше компаній у США пропонують ялинки в горщику в оренду.

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