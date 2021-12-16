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Час-Тайм. НАТО попереджає. Заяви Столтенберга про Росію

Час-Тайм. НАТО попереджає. Заяви Столтенберга про Росію
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Час-Тайм. НАТО попереджає. Заяви Столтенберга про Росію

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В ефірі Час-Тайм. НАТО не спостерігає зниження концентрації російських військ на кордоні з Україною, лише подальше нарощування, - генсек Альянсу. Російська агресія проти України стала провідною темою на саміті керівників 27 держав ЄС. Незалежність, суверенітет і територіальна цілісність України переживають безпрецедентні загрози - посол США в ОБСЄ. Генасамблея ООН у четвер голосує за нову посилену резолюцію щодо порушення прав людини в окупованому Криму. Темпи інфікування Ковід-19 у США стрімко зростають. Чи варто очікувати чергових обмежень, зокрема на подорожі?

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