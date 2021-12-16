Російська агресія проти України стала провідною темою на саміті керівників 27 держав ЄС. Відео

НАТО не спостерігає зниження концентрації російських військ на кордоні з Україною, лише подальше нарощування. Про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг після зустрічі із українським президентом Володимиром Зеленським. Столтенберг також заявив, що НАТО готове до діалогу із Росією, однак Альянс ніколи не піде на компроміс щодо права кожної суверенної держави, зокрема України, обирати свій шлях. Рішення про приєднання до НАТО ухвалюватимуть Україна і 30 країн-членів Альянсу - додав він. Російська агресія проти України стала провідною темою і на саміті керівників 27 держав Європейського Союзу. Президент Зеленський зустрівся і з європейськими колегами.