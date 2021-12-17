СтудіяВашингтон.Генасамблея ООН голосує за нову резолюцію щодо Криму

Сьогодні в Студії Вашингтон. НАТО не спостерігає зниження концентрації російських військ на кордоні з Україною, лише подальше нарощування. Про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг після зустрічі з Володимиром Зеленським. Генасамблея ООН у четвер голосує за нову посилену резолюцію щодо порушення прав людини в окупованому Криму. Експерти, тим часом, стверджують: цьогорічна резолюція містить низку важливих положень, які допоможуть Україні у звільненні політичних в’язнів та деокупації Криму.