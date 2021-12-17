СтудіяВашингтон.Генасамблея ООН голосує за нову резолюцію щодо Криму
Сьогодні в Студії Вашингтон. НАТО не спостерігає зниження концентрації російських військ на кордоні з Україною, лише подальше нарощування. Про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг після зустрічі з Володимиром Зеленським. Генасамблея ООН у четвер голосує за нову посилену резолюцію щодо порушення прав людини в окупованому Криму. Експерти, тим часом, стверджують: цьогорічна резолюція містить низку важливих положень, які допоможуть Україні у звільненні політичних в’язнів та деокупації Криму.
Випуски
-
грудень 16, 2021
Студія Вашингтон. Джо Байден відвідує штат Кентуккі
-
грудень 15, 2021
Студія Вашингтон. Помічниця держсеркетаря США у Києві – подробиці
-
грудень 14, 2021
Студія Вашингтон. Законопроєкт про множинне громадянство - оцінки
-
грудень 11, 2021
Студія Вашингтон. Франція, Німмеччина – за Нормандський формат
-
грудень 10, 2021
Студія Вашингтон. США запровадили санкції проти двох українців
-
грудень 09, 2021
Студія Вашингтон. Як у США оцінюють переговори Байдена і Путіна