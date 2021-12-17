Час-Тайм. Яку підтримку Україні пропонують законодавці США

В ефірі Час-Тайм. США не підуть на поступки щодо ключових принципів, на яких ґрунтується європейська безпека, і найперше – права усіх держав обирати їхнє власне майбутнє і курс зовнішньої політики. Яку підтримку Україні пропонують законодавці США – детально про нові законодавчі ініціативи. Міністри охорони здоров'я країн "Групи семи" назвали «Омікрон» найбільшою загрозою для громадського здоров'я у світі. Як захистити власне психічне здоров’я у період свят – поради психіатрів. Перебої із постачанням і ріст цін спостерігають у багатьох святкових індустріях, зокрема алкогольній. З чим це пов'язано?