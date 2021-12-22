Час-Тайм. Блінкен розповів, як США збираються стримувати Росію
В ефірі Час-Тайм. Кремль зіткнеться із величезними наслідками, якщо вирішить проявити нову агресію проти України - держсекретар США Ентоні Блінкен. Він розповів, як США збираються стримувати Росію. США разом з партнерами застосують всі інструменти, щоб "притягнути Росію до відповідальності за її поведінку в системі міжнародної торгівлі". Держдеп схвалив додатковий продаж Литві 230 ракет "Джавелін" та 20 пускових установок. Довічного ув'язнення вимагають прокурори Нідерландів для чотирьох підозрюваних у збитті літака рейсу Малайзійських авіаліній над східною Україною в 2014 році. Підсумки найбільших досягнень українців в галузі високих технологій у 2021 році.
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