Студія Вашингтон. Досягнення українців в галузі технологій у 2021

Сьогодні в Студії Вашингтон. США разом з партнерами застосують всі інструменти, щоб "притягнути Росію до відповідальності за її поведінку в системі міжнародної торгівлі". Держдеп схвалив додатковий продаж Литві 230 ракет "Джавелін" та 20 пускових установок. Довічного ув'язнення вимагають прокурори Нідерландів для чотирьох підозрюваних у збитті літака рейсу Малайзійських авіаліній в авіапросторі над східною Україною в 2014 році. Попри всі проблеми й виклики, 2021 рік став успішним для багатьох українських стартапів, підприємців, інженерів та винахідників. Підсумоввуємо найбільші досягнення українців в галузі високих технологій.