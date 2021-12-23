Студія Вашингтон. Досягнення українців в галузі технологій у 2021
Сьогодні в Студії Вашингтон. США разом з партнерами застосують всі інструменти, щоб "притягнути Росію до відповідальності за її поведінку в системі міжнародної торгівлі". Держдеп схвалив додатковий продаж Литві 230 ракет "Джавелін" та 20 пускових установок. Довічного ув'язнення вимагають прокурори Нідерландів для чотирьох підозрюваних у збитті літака рейсу Малайзійських авіаліній в авіапросторі над східною Україною в 2014 році. Попри всі проблеми й виклики, 2021 рік став успішним для багатьох українських стартапів, підприємців, інженерів та винахідників. Підсумоввуємо найбільші досягнення українців в галузі високих технологій.
Випуски
-
грудень 22, 2021
Студія Вашингтон. У США тривають покази стрічки «Оберіг нації»
-
грудень 21, 2021
Студія Вашингтон. Що у США кажуть про небезпеку штаму Омікрон
-
грудень 18, 2021
Студія Вашингтон. Як США реагують на вимоги Росії щодо НАТО
-
-
грудень 16, 2021
Студія Вашингтон. Джо Байден відвідує штат Кентуккі
-
грудень 15, 2021
Студія Вашингтон. Помічниця держсеркетаря США у Києві – подробиці