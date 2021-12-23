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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Досягнення українців в галузі технологій у 2021

Студія Вашингтон. Досягнення українців в галузі технологій у 2021
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Студія Вашингтон. Досягнення українців в галузі технологій у 2021

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Сьогодні в Студії Вашингтон. США разом з партнерами застосують всі інструменти, щоб "притягнути Росію до відповідальності за її поведінку в системі міжнародної торгівлі". Держдеп схвалив додатковий продаж Литві 230 ракет "Джавелін" та 20 пускових установок. Довічного ув'язнення вимагають прокурори Нідерландів для чотирьох підозрюваних у збитті літака рейсу Малайзійських авіаліній в авіапросторі над східною Україною в 2014 році. Попри всі проблеми й виклики, 2021 рік став успішним для багатьох українських стартапів, підприємців, інженерів та винахідників. Підсумоввуємо найбільші досягнення українців в галузі високих технологій.

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