Час-Тайм. Як у Білому Домі реагують на заяви Путіна?

В ефірі Час-Тайм. Білий дім: дата та місце переговорів між США та Росією про так звані «гарантії безпеки» ще не визначені. Про це під час брифінгу сказала прес-секретарка Білого дому Джен Псакі. Як у Вашингтоні та Європі реагують на інформацію, яка надходить з Москви?