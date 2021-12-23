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Час-Тайм. Як у Білому Домі реагують на заяви Путіна?

Час-Тайм. Як у Білому Домі реагують на заяви Путіна?
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Час-Тайм. Як у Білому Домі реагують на заяви Путіна?

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В ефірі Час-Тайм. Білий дім: дата та місце переговорів між США та Росією про так звані «гарантії безпеки» ще не визначені. Про це під час брифінгу сказала прес-секретарка Білого дому Джен Псакі. Як у Вашингтоні та Європі реагують на інформацію, яка надходить з Москви?

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