Як українська економіка пережила 2021 рік і чи тікають з України інвестори через зростання напруги на кордоні - оцінки економістів у Вашингтоні, Нью-Йорку та Лондоні. Як обмеження через новий штам коронавірусу впливають на економіку Віфлеєма.
Час-Тайм. Як у Білому Домі реагують на заяви Путіна?
Випуски
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грудень 22, 2021
Час-Тайм. Блінкен розповів, як США збираються стримувати Росію
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грудень 21, 2021
Час-Тайм. Байден звертається до нації. Головне про Омікрон у США
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грудень 20, 2021
Час-Тайм. Як в Конгресі США відреагували на пропозицію Москви
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грудень 17, 2021
Час-Тайм. Яку підтримку Україні пропонують законодавці США
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грудень 16, 2021
Час-Тайм. НАТО попереджає. Заяви Столтенберга про Росію
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грудень 15, 2021
Час-Тайм. Зустріч Зеленського з Макроном, Шольцом – заяви, підсумки
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