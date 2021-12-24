Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News

Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. 2021 рік для української економіки – підсумки

Студія Вашингтон. 2021 рік для української економіки – підсумки
Embed
Студія Вашингтон. 2021 рік для української економіки – підсумки

No media source currently available

0:00 0:05:00 0:00
Direct link

Сьогодні в Студії Вашингтон. Білий дім: дата та місце переговорів між США та Росією про так звані «гарантії безпеки» ще не визначені. Про це під час брифінгу сказала прес-секретарка Білого дому Джен Псакі. Як у Вашингтоні та Європі реагують на інформацію, яка надходить з Москви? Як українська економіка пережила 2021 рік і чи тікають з України інвестори через зростання напруги на кордоні - оцінки економістів у Вашингтоні, Нью-Йорку та Лондоні.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG