Студія Вашингтон. 2021 рік для української економіки – підсумки

Сьогодні в Студії Вашингтон. Білий дім: дата та місце переговорів між США та Росією про так звані «гарантії безпеки» ще не визначені. Про це під час брифінгу сказала прес-секретарка Білого дому Джен Псакі. Як у Вашингтоні та Європі реагують на інформацію, яка надходить з Москви? Як українська економіка пережила 2021 рік і чи тікають з України інвестори через зростання напруги на кордоні - оцінки економістів у Вашингтоні, Нью-Йорку та Лондоні.