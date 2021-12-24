Студія Вашингтон. 2021 рік для української економіки – підсумки
Сьогодні в Студії Вашингтон. Білий дім: дата та місце переговорів між США та Росією про так звані «гарантії безпеки» ще не визначені. Про це під час брифінгу сказала прес-секретарка Білого дому Джен Псакі. Як у Вашингтоні та Європі реагують на інформацію, яка надходить з Москви? Як українська економіка пережила 2021 рік і чи тікають з України інвестори через зростання напруги на кордоні - оцінки економістів у Вашингтоні, Нью-Йорку та Лондоні.
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грудень 23, 2021
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грудень 22, 2021
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грудень 21, 2021
Студія Вашингтон. Що у США кажуть про небезпеку штаму Омікрон
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грудень 18, 2021
Студія Вашингтон. Як США реагують на вимоги Росії щодо НАТО
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Студія Вашингтон. Джо Байден відвідує штат Кентуккі