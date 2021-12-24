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Час-Тайм. Термінова заява групи підтримки України у Конгресі США

Час-Тайм. Термінова заява групи підтримки України у Конгресі США
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Час-Тайм. Термінова заява групи підтримки України у Конгресі США

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В ефірі Час-Тайм. Негайно надати Україні збільшену військову допомогу для захисту і запровадити санкції проти Північного Потоку-2, - звернення Українського кокусу після віртуальної зустрічі із президентом Володимиром Зеленським. Хвиля Омікрону: авіакомпанії навколо світу скасували майже три з половиною тисячі рейсів напередодні свят. Охорони здоров’я зробила величезний крок уперед: підсумки року вакцин - у США і Україні. Санта-Клаус цього Різдва найймовірніше буде розвозити подарунки у масці. Де він зараз? Колядники у Нью-Йорку поєднали українські, американські та англійські Різдвяні пісні.

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