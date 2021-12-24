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Охорона здоров’я зробила величезний крок уперед: підсумки року вакцин - у США і Україні. Відео

Охорона здоров’я зробила величезний крок уперед: підсумки року вакцин - у США і Україні. Відео
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Охорона здоров’я зробила величезний крок уперед: підсумки року вакцин - у США і Україні. Відео

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Медексперти нагадують: найкращий захист від коронавірусу забезпечують вакцини. І хоч штам омікрон більш заразний, і більш стійкий до вакцин, доза-посилювач дає захист від важкого перебігу хвороби і з цим штамом. 2021-ого питання імунізації стало ключовим для всього людства. Хоча про подолання COVID-19 говорити зарано, експерти кажуть, що галузь охорони здоров’я зробила величезний крок уперед. Адже лише за рік вдалось виробити, поширити й щепити майже 9 мільярдів доз вакцини.

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