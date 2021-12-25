Студія Вашингтон. Українські колядники у Нью-Йорку

Сьогодні у Студії Вашингтон. Хвиля Омікрону: авіакомпанії навколо світу скасували майже три з половиною тисячі рейсів напередодні свят. Санта-Клаус цього Різдва найймовірніше буде розвозити подарунки у масці. Де він зараз? Колядники у Нью-Йорку поєднали українські, американські та англійські Різдвяні пісні.