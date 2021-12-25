Унікальна горілка: У Каліфорнії випадково виготовили міцний напій з присмаком димку та барбекю. Відео

Горілка із присмаком димку та барбекю, з приємною м’якою структурою, яка легко п’ється і добре смакує з устрицями. Такий варіант цього міцного напою випадково виробили у Каліфорнії. Причиною стали лісові пожежі, які останні кілька років били усі рекорди через спеку і посухи в штаті. Місцевий винороб шукав застосування врожаю, просяклого димом винограду, що не годився для вина, але став основою для оригінальної горілки.