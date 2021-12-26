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Перший, експериментальний проект виселення громади, з-під ніг якої втікає земля. Відео

  • Голос Америки
Перший, експериментальний проект виселення громади, з-під ніг якої втікає земля. Відео
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Перший, експериментальний проект виселення громади, з-під ніг якої втікає земля. Відео

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Понад 13 мільйонів американців, мешканців узбережних регіонів, будуть змушені переїхати вглиб континенту до кінця цього сторіччя, попереджають науковці. І хоча 2100 рік здається ще дуже далеко, для деяких переселення вже стало реальністю. У штаті Луїзіана, відбувається перший, експериментальний проект виселення громади, з-під ніг якої буквально втікає земля. Федеральний уряд виділив кошти аби опрацювати механізм передислокації великих груп людей, що у найближчому майбутньому може набути масового характеру.

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