Перший, експериментальний проект виселення громади, з-під ніг якої втікає земля. Відео

Понад 13 мільйонів американців, мешканців узбережних регіонів, будуть змушені переїхати вглиб континенту до кінця цього сторіччя, попереджають науковці. І хоча 2100 рік здається ще дуже далеко, для деяких переселення вже стало реальністю. У штаті Луїзіана, відбувається перший, експериментальний проект виселення громади, з-під ніг якої буквально втікає земля. Федеральний уряд виділив кошти аби опрацювати механізм передислокації великих груп людей, що у найближчому майбутньому може набути масового характеру.